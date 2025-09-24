Фото: СБУ

СБУ затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився 26-річний медбрат міської лікарні, якого завербували російські спецслужби

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Агент передавав ворогу дані для коригування повітряних ударів по місту та його околицях. Серед основних цілей росіян були запасні командні пункти, склади з логістикою, позиції української ППО та блокпости.

Окупанти також розраховували, що агент передасть їм координати оборонних ліній на підступах до Херсона. За цими даними ворог планував завдавати комбінованих ударів дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

За матеріалами справи, фігурант збирав інформацію дорогою на роботу та назад. Їдучи в маршрутці, він знімав на телефон позиції українських захисників. Потім на робочому місці в лікарні чоловік наносив координати військових об’єктів на Google Maps і передавав їх ФСБ через месенджер.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його діяльність і вжили заходів для безпеки українських військових позицій. Під час завершального етапу спецоперації зловмисника затримали.

Слідство з’ясувало, що медика завербував колишній сусід, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та почав співпрацювати з ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з доказами виконання завдань на користь ворога.

Фігуранту оголосили підозру ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік мав збирати для ворога координати для наведення ракет та дронів на місто.