01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 10:46

У Херсоні медбрат коригував удари росіян по місту: СБУ затримала агента ФСБ

24 вересня 2025, 10:46
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився 26-річний медбрат міської лікарні, якого завербували російські спецслужби

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Агент передавав ворогу дані для коригування повітряних ударів по місту та його околицях. Серед основних цілей росіян були запасні командні пункти, склади з логістикою, позиції української ППО та блокпости.

Окупанти також розраховували, що агент передасть їм координати оборонних ліній на підступах до Херсона. За цими даними ворог планував завдавати комбінованих ударів дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

За матеріалами справи, фігурант збирав інформацію дорогою на роботу та назад. Їдучи в маршрутці, він знімав на телефон позиції українських захисників. Потім на робочому місці в лікарні чоловік наносив координати військових об’єктів на Google Maps і передавав їх ФСБ через месенджер.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його діяльність і вжили заходів для безпеки українських військових позицій. Під час завершального етапу спецоперації зловмисника затримали.

Слідство з’ясувало, що медика завербував колишній сусід, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та почав співпрацювати з ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з доказами виконання завдань на користь ворога.

Фігуранту оголосили підозру ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік мав збирати для ворога координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон затримання СБУ агент рф коригувальник обстріли
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Шахрай заволодів криптовалютою житедя Житомирщини на 14,6 млн грн
24 вересня 2025, 12:40
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
24 вересня 2025, 12:28
190 млн грн збитків: на Черкащині незаконно добували каолін
24 вересня 2025, 12:15
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
24 вересня 2025, 11:55
На Кіровоградщині BMW збив чотирьох пішоходів: двоє дітей загинули
24 вересня 2025, 11:45
Неочікуваний Трамп: що змінилося у ставленні президента США до України
24 вересня 2025, 11:17
На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю поліцейського: загинув водій скутера, постраждала дитина
24 вересня 2025, 10:31
На Одещині затримали групу чоловіків, які заплатили по $8 тисяч за втечу до Молдови
24 вересня 2025, 10:12
РФ вночі запустила по Україні 152 безпілотники: сили ППО знешкодили 126
24 вересня 2025, 09:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »