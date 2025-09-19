Російська артилерія вдарила по Антонівці на Херсонщині: двоє постраждалих
У п'ятницю, 19 вересня, близько 08:40 російські війська обстріляли з артилерії селище Антонівка Херсонського району
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок "прильоту" постраждали двоє людей. 34-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки, рук і обличчя. 72-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.
Постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російська армія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 71 дрон.
19 вересня 2025
