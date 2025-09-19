Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь"
Українські розвідники знищили російський багатоцільовий тягач на Тендрівській косі
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Бійці центру морських операцій Viking під час нічної висадки на Тендрівську косу встановили мінні загородження.
У результаті в пастку потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 "Витязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції – техніка окупантів знищена.
У ГУР наголосили, що робота зі зриву логістики ворога триває.
Нагадаємо, раніше у Запорізькій області українські розвідники знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю 50 млн доларів. Ворожу спецтехніку знищили поблизу населеного пункту Олександрівка.
