Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Бійці центру морських операцій Viking під час нічної висадки на Тендрівську косу встановили мінні загородження.

У результаті в пастку потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 "Витязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції – техніка окупантів знищена.

У ГУР наголосили, що робота зі зриву логістики ворога триває.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області українські розвідники знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю 50 млн доларів. Ворожу спецтехніку знищили поблизу населеного пункту Олександрівка.