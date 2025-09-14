08:31  14 сентября
14 сентября 2025, 14:55

В Запорожской области украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн долларов

14 сентября 2025, 14:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу «Бук-М3» в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки.

Как отмечается, 14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" армии РФ.

Спецтехинку уничтожили вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным ГУР, стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

Напомним, на днях бойцы 414 отдельной бригады беспилотных систем ВСУ уничтожили редкий российский беспилотник "Орион", стоимость которого превышает 5 млн долларов.

РФ война Минобороны Запорожская область ГУР
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
