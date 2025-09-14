В Запорожской области украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн долларов
Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу «Бук-М3» в Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки.
Как отмечается, 14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" армии РФ.
Спецтехинку уничтожили вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.
По данным ГУР, стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов.
Напомним, на днях бойцы 414 отдельной бригады беспилотных систем ВСУ уничтожили редкий российский беспилотник "Орион", стоимость которого превышает 5 млн долларов.
Стало известно, сколько стоит один день войны для УкраиныВсе новости »
14 сентября 2025, 13:59Россияне атаковали автобус в Запорожской области
14 сентября 2025, 10:29В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Стало известно, сколько стоит один день войны для Украины
14 сентября 2025, 13:59В Харьковской области украинские танкисты уничтожили группу окупантов
14 сентября 2025, 13:22Украинские военные сбили российский беспилотник стоимостью более 5 млн долларов
14 сентября 2025, 12:29В ООН не исключают отправку миротворцев в Украину
14 сентября 2025, 11:59В Киевской области сдетонировали снаряды, сотни людей эвакуированы
14 сентября 2025, 11:19Украина атаковала один из крупнейших российских НПЗ
14 сентября 2025, 10:48Россияне атаковали автобус в Запорожской области
14 сентября 2025, 10:29За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения: где самые ожесточенные бои
14 сентября 2025, 09:29Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму
14 сентября 2025, 08:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все блоги »