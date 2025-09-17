Ілюстративне фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина – жінки віком 69, 64 і 35 років та трирічна дівчинка. У момент ворожого удару вони перебували вдома.

У постраждалих діагностували контузії та черепно-мозкові травми. Їх у середньому стані тяжкості доправили до лікарень, де вони отримують допомогу.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення затримуються поїзди, що курсують Дніпровським напрямком.