В Херсоне саперы изъяли неразорванную российскую авиабомбу
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки российской авиационной бомбы, которая не сдетонировала во время одного из авиаатак на Херсон
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
"Во время одной из авиаатак России по Херсону было выпущено несколько авиабомб – одна из них не сдетонировала. Саперы ГСЧС изъяли ее и транспортировали для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно звоните по номеру 101 и дождитесь прибытия специалистов.
