В Херсоне саперы изъяли неразорванную российскую авиабомбу

Фото: ГСЧС Херсонщины

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки российской авиационной бомбы, которая не сдетонировала во время одного из авиаатак на Херсон

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Во время одной из авиаатак России по Херсону было выпущено несколько авиабомб – одна из них не сдетонировала. Саперы ГСЧС изъяли ее и транспортировали для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно звоните по номеру 101 и дождитесь прибытия специалистов.

Напомним, во время последних воздушных тревог в Ровенской области силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Взрывотехники обследовали найденные фрагменты и обезвредили боевую часть одного из дронов.