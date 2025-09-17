У Херсоні сапери вилучили нерозірвану російську авіабомбу

Фото: ДСНС Херсонщини

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили залишки російської авіаційної бомби, яка не здетонувала під час однієї з авіаатак на Херсон

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

"Під час однієї з авіаатак Росії по Херсону було випущено декілька авіабомб – одна з них не здетонувала. Сапери ДСНС вилучили її й транспортували для подальшого знищення", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, у разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте за номером 101 та дочекайтеся прибуття спеціалістів.

Нагадаємо, під час останніх повітряних тривог у Рівненській області сили ППО знищили кілька повітряних цілей. Вибухотехніки обстежили знайдені фрагменти та знешкодили бойову частину одного з дронів.