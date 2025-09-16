В Херсоне россияне убили 50-летнего мужчину
В Корабельном районе Херсона в результате российских обстрелов местный житель
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает RegioNews.
"Травмы, несовместимые с жизнью, мужчина получил во время вражеских обстрелов Корабельного района после 16.00", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 сентября в Днепровском районе Херсона на российской мини взорвался 13-летний молодой человек. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".
