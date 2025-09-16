21:49  16 сентября
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
21:29  16 сентября
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
16 сентября 2025, 23:49

В Херсоне россияне убили 50-летнего мужчину

16 сентября 2025, 23:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Корабельном районе Херсона в результате российских обстрелов местный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает RegioNews.

"Травмы, несовместимые с жизнью, мужчина получил во время вражеских обстрелов Корабельного района после 16.00", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 сентября в Днепровском районе Херсона на российской мини взорвался 13-летний молодой человек. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".

Херсонская область Херсон обстрелы мужчина гибель
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
