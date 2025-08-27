У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
Російські військові продовжують тероризувати мирних жителів Херсона та області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Дніпровському районі Херсона окупанти дистанційно розкидали протипіхотні міни типу "пелюстка". Ці вибухові пристрої особливо небезпечні, адже малопомітні в траві чи на ґрунті й спрацьовують при натисканні.
Повідомлення про мінування надійшло до поліції. Вибухотехніки виїхали на місце та у проміжку між обстрілами ретельно обстежили територію.
Виявлені міни ПФМ спеціалісти зібрали та знищили контрольованим підривом.
