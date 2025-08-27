Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Дніпровському районі Херсона окупанти дистанційно розкидали протипіхотні міни типу "пелюстка". Ці вибухові пристрої особливо небезпечні, адже малопомітні в траві чи на ґрунті й спрацьовують при натисканні.

Повідомлення про мінування надійшло до поліції. Вибухотехніки виїхали на місце та у проміжку між обстрілами ретельно обстежили територію.

Виявлені міни ПФМ спеціалісти зібрали та знищили контрольованим підривом.

Нагадаємо, у Ніжинському районі Чернігівщини сапери поліції знешкодили бойову частину ударного безпілотника росіян, який збили Сили оборони України.

Раніше у лісовому масиві Полтавської області вибухотехніки виявили бойову частину російської ракети. Боєприпас вилучили та передали піротехнікам ДСНС для знищення.