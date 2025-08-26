Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі

фото: Херсонська ОВА

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження.

"У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий", – йдеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.

