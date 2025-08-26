20:29  26 серпня
26 серпня 2025, 21:36

Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі

26 серпня 2025, 21:36
фото: Херсонська ОВА
РФ атакувала ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження.

"У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий", – йдеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.

Нагадаємо, на Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
