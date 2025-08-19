Фото: Державне бюро розслідувань

Суд ухвалив вирок жінці за співпрацю з окупаційною адміністрацією під час тимчасової окупації Херсонщини

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Херсонський міський суд визнав винною колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10" у колабораційній діяльності під час тимчасової окупації Херсонщини. Жінка добровільно перейшла на службу до окупаційної адміністрації та працювала інспекторкою колонії.

У 2022 році вона погодилася співпрацювати з окупантами, обійнявши відповідну посаду у підконтрольній ворогу структурі. Після звільнення Херсонщини від окупантів жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. Її затримали на початку березня 2025 року.

Суд визнав дії жінки злочином за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Покарання включає 8 років позбавлення волі та заборону обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років.

