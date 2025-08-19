13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 14:46

Жінку засудили до 8 років за співпрацю з окупаційною владою на Херсонщині

19 серпня 2025, 14:46
Фото: Державне бюро розслідувань
Суд ухвалив вирок жінці за співпрацю з окупаційною адміністрацією під час тимчасової окупації Херсонщини

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Херсонський міський суд визнав винною колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10" у колабораційній діяльності під час тимчасової окупації Херсонщини. Жінка добровільно перейшла на службу до окупаційної адміністрації та працювала інспекторкою колонії.

У 2022 році вона погодилася співпрацювати з окупантами, обійнявши відповідну посаду у підконтрольній ворогу структурі. Після звільнення Херсонщини від окупантів жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. Її затримали на початку березня 2025 року.

Суд визнав дії жінки злочином за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Покарання включає 8 років позбавлення волі та заборону обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років.

Раніше повідомлялося, у Харкові затримали агентку російської розвідки, яка сприяла обстрілам міста. Жінка коригувала ракетно-бомбові удари та готувалася до можливої окупації області.

Херсонська область колаборант зрада колонія затримання вирок суд
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
