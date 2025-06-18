В Харькове поймали агентку российской разведки, которая наводила ракеты на город
Служба безопасности задержала действовавшую в Харькове агентку российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленница корректировала вражеские ракетно-бомбовые удары и ждала оккупации области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По материалам следствия, предательницей оказалась 46-летняя местная безработная. Российские спецслужбы завербовали ее через Telegram-каналы. В соцсетях женщина призвала оккупантов к штурму и захвату Харькова.
Куратор передал ей для "проверки" список локаций, где, вероятно, базировались Силы обороны. Фигурантка проходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за периметрами. Агентка фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на гугл-картах.
СБУ разоблачила злоумышленницу. Во время обысков у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Харьковчанке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Служба безопасности задержала агентку ФСБ, которая наводила удары России по Хмельнитчине и собирала взрывчатку для терактов.