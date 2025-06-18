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18 июня 2025, 12:00

В Харькове поймали агентку российской разведки, которая наводила ракеты на город

18 июня 2025, 12:00
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала действовавшую в Харькове агентку российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленница корректировала вражеские ракетно-бомбовые удары и ждала оккупации области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам следствия, предательницей оказалась 46-летняя местная безработная. Российские спецслужбы завербовали ее через Telegram-каналы. В соцсетях женщина призвала оккупантов к штурму и захвату Харькова.

Куратор передал ей для "проверки" список локаций, где, вероятно, базировались Силы обороны. Фигурантка проходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за периметрами. Агентка фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на гугл-картах.

СБУ разоблачила злоумышленницу. Во время обысков у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Харьковчанке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала агентку ФСБ, которая наводила удары России по Хмельнитчине и собирала взрывчатку для терактов.

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