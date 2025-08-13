Росіяни атакували дронами цивільне авто та "швидку" на Херсонщині

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зокрема, у Бериславському районі ворожий дрон влучив у легковий автомобіль. Загинула одна людина, ще одна отримала поранена.

Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.

Удар по кареті "швидкої" спричинив пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські військові вдарили з дрона по цивільній автівці неподалік села Крутий Яр, що на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждала 34-річна жінка.