Фото: ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, подія сталася у серпні 2024 року під час святкування Дня Незалежності. Місцева мешканка звернулася до правоохоронців зі скаргою на гучну компанію, яка заважала відпочивати мешканцям будинку.

Під час виїзду на виклик поліцейський почав конфлікт із одним із учасників застілля - військовослужбовцем. За версією слідства, він вдарив чоловіка кулаком в обличчя, збив з ніг та кілька разів ударив ногами. Потім вивів потерпілого в під’їзд, одягнув на нього кайданки та продовжив завдавати удари.

Побиття не припинилося навіть на вулиці. Після розслідування справу передали до суду. Правоохоронця засудили за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі. Крім того, він позбавлений спеціального звання.

Раніше повідомлялося, на Волині чоловік напав на працівника ТЦК після вимоги показати документи. Після словесної суперечки зловмисник раптово вдарив військовослужбовця лопатою щонайменше двічі - по обличчю та руці.