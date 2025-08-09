Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
Вранці 9 серпня російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автобусу, що рухався у передмісті Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок цього терористичного нападу загинули двоє чоловіків.
Ще десятеро мешканців області отримали поранення. Двоє з них — у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані та перебувають під наглядом лікарів.
Інформація уточнюється. На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, напередодні російські військові атакували дитину в Херсоні. В момент атаки хлопчик просто йшов вулицею. Внаслідок атаки ворога школяр дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.
