09 серпня 2025, 10:05

Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі

09 серпня 2025, 10:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вранці 9 серпня російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автобусу, що рухався у передмісті Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок цього терористичного нападу загинули двоє чоловіків.

Ще десятеро мешканців області отримали поранення. Двоє з них — у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані та перебувають під наглядом лікарів.

Інформація уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні російські військові атакували дитину в Херсоні. В момент атаки хлопчик просто йшов вулицею. Внаслідок атаки ворога школяр дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.

