Утренний обстрел Херсонщины: в Антоновке погиб мужчина

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Утром 4 августа около 06:00 российские войска обстреляли Антоновку в Херсонской области из артиллерии, погиб мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки погиб мужчина 1979 года рождения, который получил смертельные ранения.

"С самого утра россияне оборвали жизнь жителя Херсонщины. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — написал Прокудин.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились более 30 населенных пунктов Херсонщины.

Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре. В частности, повредили 10 многоэтажек и 44 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 5 — получили ранения.

Напомним, в ночь на 4 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась во многих регионах.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки на Одесщину.