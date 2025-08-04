В Херсоне российский дрон ранил 23-летнюю женщину
Поздним вечером 3 августа российские войска атаковали Херсон с применением дрона-камикадзе. В Центральном районе города под удар попала 23-летняя женщина
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что пострадавшая получила взрывную травму. Женщина была доставлена в больницу, где медики провели обследование и оказали необходимую помощь.
Напомним, в Запорожской области российские оккупанты атаковали украинских спасателей. Это произошло, когда они тушили пожар. Из-за обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль, чрезвычайники не пострадали.
Ранее сообщалось, что российские войска намеренно бьет дронами по мирному населению. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека.
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