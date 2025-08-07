Із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1000 людей
Із херсонського мікрорайону Корабел станом на вечір 7 серпня евакуювали 1226 людей, зокрема 56 дітей та 129 маломобільних осіб
Як передає RegioNews, про це начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив у Телеграмі.
Начальник МВА зауважив, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону.
"Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманних вчинків та убезпечити себе й своїх рідних", - наголосив Шанько.
Нагадаємо, днями у Херсоні російський дрон поранив 23-річну жінку. Вона отримала вибухову травму. Жінку доставили до лікарні, де медики провели обстеження та надали необхідну допомогу.
