19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 23:19

Із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1000 людей

07 серпня 2025, 23:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із херсонського мікрорайону Корабел станом на вечір 7 серпня евакуювали 1226 людей, зокрема 56 дітей та 129 маломобільних осіб

Як передає RegioNews, про це начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив у Телеграмі.

Начальник МВА зауважив, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону.

"Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманних вчинків та убезпечити себе й своїх рідних", - наголосив Шанько.

Нагадаємо, днями у Херсоні російський дрон поранив 23-річну жінку. Вона отримала вибухову травму. Жінку доставили до лікарні, де медики провели обстеження та надали необхідну допомогу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон евакуація люди суспільство Херсонська область
У Херсоні триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел: скільки людей уже в безпеці
07 серпня 2025, 07:47
Ранковий обстріл Херсонщини: в Антонівці загинув чоловік
04 серпня 2025, 08:53
У Херсоні медсестру засудили до довічного ув’язнення за передачу даних ЗСУ росіянам
30 липня 2025, 17:48
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
У Харкові викрили нарколабораторію з товаром на 25 мільйонів гривень
08 серпня 2025, 00:12
Стало відомо, чому вчителі не можуть оформити відстрочку від мобілізації через Резерв+
07 серпня 2025, 23:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
07 серпня 2025, 23:35
В Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами"
07 серпня 2025, 23:29
У Дніпрі затримали чоловіка, який ледь не спалив відділення Укрпошти
07 серпня 2025, 23:25
На Прикарпатті зіткнулись іномарки: авто перекинулось
07 серпня 2025, 23:00
Росіяни "ховають" вкрадене українське зерно в експорті
07 серпня 2025, 22:45
В Україні різко подешевшали помідори
07 серпня 2025, 22:39
За підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в розмірі 10 млн грн
07 серпня 2025, 22:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »