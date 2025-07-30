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Жительницу Херсона признали виновной в государственной измене и приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на основании материалов Службы безопасности Украины. Речь идет о 40-летней медицинской работнице, которая, по данным следствия, передавала российской спецслужбе персональные данные военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По информации правоохранителей, женщина попала в поле зрения фсб из-за своей активности в пророссийских Телеграмм-каналах, где оставляла антиукраинские комментарии. После этого, по утверждению следствия, она начала сотрудничать с российской стороной. Находясь в должности медсестры, во время оформления медицинских карт украинских военных она собирала конфиденциальную информацию, передаваемую своему куратору. Кроме того, во время проведения процедур она пыталась узнать от пациентов данные о расположении подразделений ВСУ на Херсонском направлении.

Служба безопасности задокументировала, как после каждого сеанса связи с российским представителем подозреваемая удаляла переписку. Во время обысков у нее был обнаружен мобильный телефон, который использовался для скрытых коммуникаций. Женщине инкриминировано ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, разоблачены и задержаны еще три агента РФ, которые координировали новые ракетные атаки на Украину. Задержанные передавали врагу координаты важных объектов обороны и критической инфраструктуры, готовя основу для новых ракетных ударов по Украине.