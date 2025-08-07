В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабель, единственный автомобильный мост к которому был атакован россиянами с применением КАБов. По состоянию на 6 августа из опасной зоны эвакуированы 171 человек, среди них — 7 детей и 21 маломобильный гражданин

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Всего за пять дней совместными усилиями местных властей, волонтеров, спасателей и полиции из опасной зоны эвакуировано уже 925 человек, в том числе 56 детей и 106 маломобильных граждан.

Всем эвакуированным предоставляется помощь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица и обеспечением временным жильем со всеми необходимыми условиями для длительного пребывания.

Жители, желающие оставить заявку на эвакуацию или получить дополнительную информацию, могут обратиться в контакт-центр Херсонской городской военной администрации по телефонам: 050-040-44-24 и 098-958-17-90.

Напомним, 2 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Войска РФ сбросила на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост. Впоследствии войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту.

Жителей Корабельного района города призвали эвакуироваться в другие районы из-за усложнения логистики в результате повреждения моста.