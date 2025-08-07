08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
21:20  06 августа
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 07:47

В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности

07 августа 2025, 07:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабель, единственный автомобильный мост к которому был атакован россиянами с применением КАБов. По состоянию на 6 августа из опасной зоны эвакуированы 171 человек, среди них — 7 детей и 21 маломобильный гражданин

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Всего за пять дней совместными усилиями местных властей, волонтеров, спасателей и полиции из опасной зоны эвакуировано уже 925 человек, в том числе 56 детей и 106 маломобильных граждан.

Всем эвакуированным предоставляется помощь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица и обеспечением временным жильем со всеми необходимыми условиями для длительного пребывания.

Жители, желающие оставить заявку на эвакуацию или получить дополнительную информацию, могут обратиться в контакт-центр Херсонской городской военной администрации по телефонам: 050-040-44-24 и 098-958-17-90.

Напомним, 2 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Войска РФ сбросила на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост. Впоследствии войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту.

Жителей Корабельного района города призвали эвакуироваться в другие районы из-за усложнения логистики в результате повреждения моста.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон Корабел эвакуация война российская армия мост КАБ гражданские ВПЛ
Армия РФ обстреляла из РСЗО Гуляйполе на Запорожье: погибла женщина
07 августа 2025, 07:28
Россияне расстреляли авто ГСЧС в Никополе: погиб 23-летний спасатель
07 августа 2025, 07:08
Подальше от обстрелов: в ОВА показали, как жителей Днепропетровщины эвакуируют из опасности
06 августа 2025, 18:19
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Избили и оставили без сознания: в Киеве будут судить мужчин за жестокое нападение
07 августа 2025, 09:24
Силы ПВО сбили 89 вражеских дронов: есть попадания на 11 локациях
07 августа 2025, 09:14
На Хмельнитчине автомобиль столкнулся с локомотивом: есть пострадавшая
07 августа 2025, 08:57
В Николаеве раздался взрыв
07 августа 2025, 08:47
Ночная атака на Днепропетровщину: сбито 33 БпЛА, ранены люди, уничтожены авто и дома
07 августа 2025, 08:39
Украина получила 300 тысяч доз вакцины для прививки младенцев от туберкулеза
07 августа 2025, 08:24
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 08:12
Россияне обстреляли Сумы и громаду: повреждены дома, есть раненый
07 августа 2025, 07:50
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 07:43
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »