У Херсоні триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел: скільки людей уже в безпеці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсоні триває евакуація людей з мікрорайону Корабел, єдиний автомобільний міст до якого росіяни атакували КАБами. Станом на 6 серпнябуло евакуйовано 171 людину, серед яких 7 дітей та 21 маломобільна особа

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Загалом за п'ять днів спільними зусиллями місцевої влади, волонтерів, рятувальників і поліції з небезпечної зони евакуйовано вже 925 осіб, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних громадян.

Усім евакуйованим надається допомога з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та забезпеченням тимчасовим житлом з усіма необхідними умовами для тривалого перебування.

Жителі, які хочуть залишити заявку на евакуацію або отримати додаткову інформацію, можуть звернутися до контакт-центру Херсонської міської військової адміністрації за телефонами: 050-040-44-24 та 098-958-17-90.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни вдарили керованоми авіабомбами по мосту в Херсоні. Війська РФ скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст. Згодом війська РФ нанесли повторний авіаудар по мосту.

Мешканців Корабельного району міста закликали евакуюватися до інших районів через ускладнення логістики внаслідок пошкодження мосту.