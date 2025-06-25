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25 июня 2025, 18:41

В Днепре после ракетной атаки 304 пострадавших, 112 в больницах

25 июня 2025, 18:41
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фото: ДнепроОВА.
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Никопольщина подверглась обстрелам FPV-дронами и артиллерией, в Днепре более 300 пострадавших после ракетной атаки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район подвергся нескольким вражеским ударам. Под обстрелы попали райцентр, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Агрессор использовал FPV-дроны и артиллерию для нанесения ударов. В результате атаки повреждены два многоэтажных и один частный дом. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

Ракетный ударРакетный ударРакетный удар

В городе Днепр ситуация остается сложной. После произошедшего накануне ракетного обстрела пострадали 304 человека. В больницах находятся 112 раненых, среди которых семеро детей. Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

В городе Самар Днепропетровской области из 14 раненых пятеро остаются в стационаре. Они находятся под постоянным контролем медиков. Ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что в Днепре и области возросло количество жертв после ракетного удара: погиб 21 человек.

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