В Харьковской области саперы разминировали более 240 гектаров территорий

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали более 243 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 1 218 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 12 по 18 июня сводные пиротехнические подразделения обследовали:

более 202 га сельхозугодий;

более 4,6 км линий электропередач;

свыше 4,6 километра участков автодорог;

3 километра газопроводов;

0,3 га акватории;

2 объекта;

разминировали 12 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 13 743 абонента.

"В течение 18 июня пиротехнические подразделения разминировали более 43 га территорий, более 37 га сельскохозяйственных угодий, более 1 километра линий электропередач, более 600 метров участков автомобильных дорог, более 400 метров газопроводов, а также обследовали 4 домовладений. Обнаружили и обезвредили 186 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.