В Харьковской области саперы разминировали более 240 гектаров территорий
В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали более 243 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 1 218 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
По информации ОВА, с 12 по 18 июня сводные пиротехнические подразделения обследовали:
- более 202 га сельхозугодий;
- более 4,6 км линий электропередач;
- свыше 4,6 километра участков автодорог;
- 3 километра газопроводов;
- 0,3 га акватории;
- 2 объекта;
- разминировали 12 домовладений.
Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 13 743 абонента.
"В течение 18 июня пиротехнические подразделения разминировали более 43 га территорий, более 37 га сельскохозяйственных угодий, более 1 километра линий электропередач, более 600 метров участков автомобильных дорог, более 400 метров газопроводов, а также обследовали 4 домовладений. Обнаружили и обезвредили 186 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Об обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.
Напомним, в Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир.