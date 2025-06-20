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20 июня 2025, 13:05

В Харьковской области саперы разминировали более 240 гектаров территорий

20 июня 2025, 13:05
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали более 243 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 1 218 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 12 по 18 июня сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • более 202 га сельхозугодий;
  • более 4,6 км линий электропередач;
  • свыше 4,6 километра участков автодорог;
  • 3 километра газопроводов;
  • 0,3 га акватории;
  • 2 объекта;
  • разминировали 12 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 13 743 абонента.

"В течение 18 июня пиротехнические подразделения разминировали более 43 га территорий, более 37 га сельскохозяйственных угодий, более 1 километра линий электропередач, более 600 метров участков автомобильных дорог, более 400 метров газопроводов, а также обследовали 4 домовладений. Обнаружили и обезвредили 186 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, в Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир.

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