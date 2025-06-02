В Херсоне во время обстрела пострадал 5-летний мальчик
Сегодня утром, 2 июня, в результате обстрела Корабельного района Херсона пострадал ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, 5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.
Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением медиков.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и быть осторожными.
Напомним, 2 июня около 4:00 утра в результате артиллерийского обстрела российских войск в Корабельном районе Херсона погиб 40-летний мужчина.
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов Херсонской области.
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