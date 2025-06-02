Херсон под артобстрелом: россияне убили 40-летнего мужчину

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Об этом сообщила Херсонская MBA, передает RegioNews.

2 июня около 4:00 утра в результате артиллерийского обстрела российских войск в Корабельном районе Херсона погиб 40-летний мужчина.

По предварительной информации, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город был обстрелян беспилотниками и баллистическими ракетами. Есть пострадавшие, среди них – ребенок.