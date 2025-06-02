У Херсоні під час обстрілу постраждав 5-річний хлопчик
Сьогодні вранці, 2 червня, внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждала дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.
Наразі дитина перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та бути обережними.
Нагадаємо, 2 червня близько 4:00 ранку в результаті артилерійського обстрілу російських військ у Корабельному районі Херсона загинув 40-річний чоловік.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонської області.
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