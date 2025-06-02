У Херсоні під час обстрілу постраждав 5-річний хлопчик

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

Наразі дитина перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та бути обережними.

Нагадаємо, 2 червня близько 4:00 ранку в результаті артилерійського обстрілу російських військ у Корабельному районі Херсона загинув 40-річний чоловік.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонської області.