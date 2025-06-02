Запорожская область под массированными ударами: погибли 5 человек, 9 – ранены
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Запорожской области, в результате чего погибли пятеро мирных жителей и девять получили ранения
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Ивана Федорова, передает RegioNews.
По его словам, враг совершил 593 обстрела по 16 населенным пунктам области, включая:
- 1 ракетный удар по Запорожью;
- 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Копани;
- 351 атаку беспилотниками разной модификации (преимущественно FPV) по Запорожью, Лобковому, Каменскому, Гуляйполю, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном, Новодаровке и Васиновке;
- 6 обстрелов из РСЗО по Каменскому, Новодаровке, Малой Токмачке и Луговскому;
- 223 артиллерийских удара по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 56 объектов — квартиры, частные дома, автомобили и инфраструктурные сооружения.
Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город обстреляли беспилотниками и баллистическими ракетами.
Херсон под артобстрелом: россияне убили 40-летнего мужчинуВсе новости »
02 июня 2025, 07:18Россия атаковала Харьков баллистикой: есть пострадавшие, среди них – ребенок
02 июня 2025, 06:44В Николаевской области россияне атаковали гражданских
01 июня 2025, 16:14
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
В ГСЧС показали последствия комбинированной атаки по Харькову и области
02 июня 2025, 10:24Делегация Украины уже в Стамбуле: когда состоится встреча с россиянами
02 июня 2025, 10:01В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
02 июня 2025, 09:39Россия атаковала Украину 84 дронами и ракетами: как отработала ПВО
02 июня 2025, 09:25На Львовщине патрульные остановили пьяного водителя маршрутки
02 июня 2025, 09:09Генштаб рассказал о потерях РФ по состоянию на 2 июня
02 июня 2025, 08:40На Херсонщине оккупанты убили 3 и ранили 19 мирных жителей
02 июня 2025, 08:19На Днепропетровщине подростки пытали парня: полиция расследует инцидент
02 июня 2025, 08:05Херсон под артобстрелом: россияне убили 40-летнего мужчину
02 июня 2025, 07:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »