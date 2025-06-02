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02 июня 2025, 07:43

Запорожская область под массированными ударами: погибли 5 человек, 9 – ранены

02 июня 2025, 07:43
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Запорожской области, в результате чего погибли пятеро мирных жителей и девять получили ранения

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Ивана Федорова, передает RegioNews.

По его словам, враг совершил 593 обстрела по 16 населенным пунктам области, включая:

  • 1 ракетный удар по Запорожью;
  • 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Копани;
  • 351 атаку беспилотниками разной модификации (преимущественно FPV) по Запорожью, Лобковому, Каменскому, Гуляйполю, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном, Новодаровке и Васиновке;
  • 6 обстрелов из РСЗО по Каменскому, Новодаровке, Малой Токмачке и Луговскому;
  • 223 артиллерийских удара по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 56 объектов — квартиры, частные дома, автомобили и инфраструктурные сооружения.

Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Город обстреляли беспилотниками и баллистическими ракетами.

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