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02 июня 2025, 09:25

Россия атаковала Украину 84 дронами и ракетами: как отработала ПВО

02 июня 2025, 09:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 2 июня оккупационные войска запустили по Украине 84 средства воздушного нападения —ракеты и ударные дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. А также 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 и 1 крылатую ракету Искандер-К.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны:

  • 15 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения,
  • 37 – локационно потеряны (без негативных последствий).

Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Черниговщина, Донбасса и Херсонщина. Зафиксировано попадание в 12 локациях.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия запустила рекордное количество дронов по Украине. Всего оккупанты запустили 479 средств воздушного нападения.

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