В мае россияне более 60 раз обстреляли Харьков

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В мае российские захватчики 64 раза обстреляли Харьков. Чаще всего город атаковали дронами типа «Шахед» и «Молния»

Об этом в Телеграмме сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"В течение месяца наш Ситуационный центр зафиксировал 64 обстрела города. Основным ударным инструментом врага остаются дроны-камикадзе типа "Шахед" и "Молния".

В результате обстрелов 67 человек получили ранения, среди них - два ребенка.

Терехов отметил, что в мае Россия целенаправленно избивала по гражданским объектам: частным предприятиям, объекту транспортной инфраструктуры, жилым районам, в отношении которых мы вскоре опубликуем отдельную аналитику.

Напомним, в Харькове неизвестные обстреляли рейсовый автобус.