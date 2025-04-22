В Херсонской области пограничники уничтожили вражескую лодку

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Херсонской области пилоты "боевых птиц" Государственной пограничной службы Украины снова показали мастерство и точность. С помощью FPV-дрона наши защитники обнаружили и успешно уничтожили маломерное плавсредство противника. Мощный удар — и "припаркованная" вражеская лодка мгновенно оказалась на дне.

"Каждый уничтоженный объект врага - это еще один шаг к нашей общей Победе", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне атаковали дронами поселок на Херсонщине: погибла женщина, ранены.