На Херсонщині прикордонники знищили ворожий човен

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

В Херсонській області пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби України знову показали майстерність і точність. За допомогою FPV-дрону наші захисники виявили та успішно знищили маломірний плавзасіб противника. Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні.

"Кожен знищений об’єкт ворога — це ще один крок до нашої спільної Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами селище на Херсонщині: загинула жінка, є поранені.