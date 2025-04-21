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Сегодня утром российские войска атаковали дронами поселок Белозерка Херсонского района. Есть жертва и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По материалам следствия, в результате утренней дроновой атаки на Белозерку погибла пенсионерка и пострадали двое гражданских.

"В результате погибла 72-летняя женщина, которая находилась на улице. Еще двое мужчин получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, среди пострадавших – 47-летний мужчина. Он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также обломочные ранения ног. У 66-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Он будет лечиться амбулаторно.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Пасху российские войска обстреляли 13 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов трое гражданских погибли, еще трое мирных жителей пострадали.