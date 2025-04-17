В Херсоне оккупанты атаковали дроном мужчину, который стоял на балконе

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Ночью из-за российской дроновой атаки в Херсоне пострадал пожилой мужчина. Ему понадобилась медицинская помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В момент вражеской атаки 80-летний херсонец находился на балконе. Он получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение лица", – говорится в сообщении.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, вчера российские войска атаковали десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали 15 мирных жителей, из них — один ребенок.