Россияне сбросили взрывчатку на "скорую" в Херсоне: пострадали медики

фото: Херсонская областная прокуратура

Сегодня утром, 17 апреля, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто "скорой" в Днепровском районе Херсона. Пострадали два медика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По материалам следствия, утром в результате сброса взрывного устройства с БпЛА был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.

"В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой. Транспортное средство получило незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, 65-летний фельдшер получил взрывную травму, обломочные ранения руки и ноги. Также у 61-летнего водителя – взрывная травма, ранение головы и таза.

По факту военного преступления идет досудебное расследование.

Напомним, вчера российские войска атаковали десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали 15 мирных жителей, из них — один ребенок.