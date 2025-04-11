Россияне атаковали КАБами Купянск: пострадали 3 гражданских, есть разрушения

фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера, 10 апреля, оккупанты ударили КАБами по Купянску на Харьковщине. В результате вражеских авиаударов повреждены дома, пострадали мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили КАБами по Купянску в период с 21:35 до 21:55. Авиабомбы попали по частным жилищным секторам.

"61-летний мужчина получил взрывное ранение, его доставили в больницу для оказания помощи. Также житель 62 лет и 73-летняя женщина получили острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждены более 10 домов и хозяйственные постройки.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в результате вчерашней атаки российского беспилотника на многоэтажку в Озерном Житомирской области пострадали шесть гражданских, один человек погиб.