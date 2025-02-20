Авиаудар по Херсону: врач рассказала о состоянии детей
Состояние раненых в результате авиаудара по Херсону близнецов - средней тяжести, их маму еще ищут под завалами
Об этом сообщает Херсонская ОВА со ссылкой на директора областной детской больницы Инну Холодняк, передает RegioNews.
По ее словам, состояние близнецов — средней тяжести, они находятся под наблюдением медицинских работников. Дети проходят дообследования.
Напомним, поздно вечером в среду, 19 февраля, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне.
Пострадали 14-летний брат с сестрой. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Мама детей в момент атаки находилась в спальне, куда пришелся основной удар.
В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и продолжают его поиски.
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