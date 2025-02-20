Удар по многоэтажке в Херсоне: спасатели достали из-под завалов тело мужчины
В Херсоне из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой в ночь на 20 февраля, достали тело мужчины
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Спасатели достали из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, тело мужчины", – говорится в сообщении.
Личность погибшего устанавливается.
Напомним, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне. Среди пострадавших – 14-летний брат с сестрой. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс, состояние близнецов – средней тяжести.
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