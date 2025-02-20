Ночной удар по Херсону: пострадали 6 человек, разрушены 15 квартир
В результате атаки российских войск на Херсон в ночь на 20 февраля разрушены 15 квартир, пострадали 6 человек
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла.
На данный момент известно о шести пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.
В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки недалеко от места "прилета". Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.
Еще трем мужчинам бригада "скорой" оказала медицинскую помощь на месте. У потерпевших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы.
На месте очередного российского теракта развернут оперативный штаб Херсонской ОВА.
К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники. Это – спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти.
Под завалами еще могут находиться люди, отметил Прокудин.
Продолжается поиск пострадавших.
Напомним, поздно вечером среду, 19 февраля, российские окупанты атаковали Херсон тремя управляемыми авиабомбами. Один из КАБов попал в многоэтажку в центре города.