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В четверг, 20 февраля, россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино на Харьковщине. Часть населённого пункта осталась без света

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

"Около 10:40 оккупанты нанесли комбинированный удар КАБами по поселку Слатино. В результате обстрела повреждены около десятка частных домов, а также энергетическая инфраструктура. Сейчас половина поселка обесточена", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 20 февраля россияне запустили по Украине 14 ракети 161 беспилотник.