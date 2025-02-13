Спасатели сообщили об инциденте с пятью детьми в Херсонской области. Оказалось, что они провалились под лед

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Спасатели сообщили, что в Херсонской области дети провалились под тонкий лед. На фото и видео можно увидеть водоем, где работают спецслужбы.

По предварительной информации, двоих из пяти детей уже удалось спасти. Однако трое других несовершеннолетних ищут водолазы.

"Будьте осторожны! Лед на водоемах сейчас крайне опасен. Не выходите на лед сами и не разрешайте это детям: расскажите им об угрозе", - призвали в ГСЧС.

Напомним, что в Одесской области 19-летнего парня могут приговорить к пожизненному заключению за убийство ребенка. Малыш умер в реанимации, не приходя в сознание. Выяснилось, что на днях мужчина избил ребенка сожительницы , потому что мальчик плакал и не хотел успокаиваться. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.