Рятувальники повідомили про інцидент з п'ятьма дітьми на Херсонщині. Виявилося, що вони провалилися під кригу

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що на Херсонщині діти провалилися під тонку кригу. На фото та відео можна побачити водойму, де працюють спецслужби.

За попередньою інформацією, двох з п'яти дітей вже вдалося врятувати. Проте наразі трьох інших неповнолітніх шукають водолази.

"Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу", - закликали в ДСНС.

Нагадаємо, що на Одещині 19-річного хлопця можуть засудити до довічного ув’язнення за вбивство дитини. Малюк помер в реанімації, не приходячи до свідомості. З’ясувалось, що днями чоловік побив дитину співмешканки, бо хлопчик плакав і не хотів заспокоюватися. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.