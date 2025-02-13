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13 февраля 2025, 12:35

К пожизненному заключению могут приговорить 19-летнего жителя Одесщины, убившего трехлетнего мальчика

13 февраля 2025, 12:35
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фото: freepik.com
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Мужчина избил ребенка, разозлившись его плачем. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

На днях мужчина избил ребенка своей сожительницы, потому что плакала и не хотела успокаиваться. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.

В среду, 12 февраля, малыш скончался в реанимационном отделении местной больницы, не приходя в сознание. Предварительно мальчик умер от кровоизлияния, вызванного повреждением внутренних органов и переломов ребер. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители задержали 19-летнего фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, во Львовской области женщина жестоко избила иностранца. От полученных травм он скончался.

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