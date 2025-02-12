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В Одесской области в реанимации скончался 3-летний мальчик. По словам его матери, ребенок получил травму в прошлом году из-за падения со стола

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

12 февраля в Болградском районе в больницу доставили ребенка. Мальчик трех лет скончался, не приходя в сознание.

Выяснилось, что 36-летняя мать малыша ушла на работу. Трехлетнего мальчика она оставила на троих старших детей в возрасте 15-ти, 14-ти и 11-ти лет. Когда малыш проснулся – ему стало плохо. Дети по телефону сообщили об этом матери. Женщина вызвала скорую, однако спасти мальчика медикам, к сожалению, не удалось.

Женщина заявила, что в декабре прошлого года трехлетний сын сильно травмировался, когда он упал со стола. Тогда его госпитализировали в детскую больницу с многочисленными ушибами и кровоизлиянием.

"Следователи отделения полиции № 1 Болградского районного отдела полиции в рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, направили тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Закарпатье осудили мужчину, который убил своего маленького сына. Мальчику, которому он нанес многочисленные ножевые ранения, было всего 1 год 10 месяцев. Ребёнок умер от ранений и кровотечения. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.