В Тернопольской области под колесами грузовика погиб четырехлетний мальчик

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Сегодня, 13 февраля, в ДТП на Тернопольщине погиб 4-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Трагедия произошла около 15 часов в селе Красное. Ребёнок попал под колеса автомобиля Volkswagen T4.

Как отмечают в полиции, травмы мальчика оказались слишком серьезными, врачам не удалось спасти его жизнь.

За рулем автомобиля находился житель Хмельницкой области. Прибывшие на место ДТП правоохранители взяли у мужчины образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, ранее также сообщалось, что 13 февраля на 76 километре автодороги М-05 "Киев - Одесса", недалеко от села Глушки Киевской области произошла масштабная дорожная авария. Столкнулись три грузовика, трасса частично перекрыта.