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11 февраля 2025, 18:02

В Полтавской области внезапно умерла на улице 12-летняя девочка

11 февраля 2025, 18:02
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фото: полиция
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В одном из сел Решетиловской общины Полтавской области на улице умерла 12-летняя местная жительница.

Об этом сообщили на сайте полиции Полтавщины, передает RegioNews.

О смерти ребенка стало известно 10 февраля. Как рассказали в полиции, в тот день около 16:00 односельчане обнаружили ребенка на улице. Девушка вышла из дома в магазин.

"Смерть наступила на улице, недалеко от дома. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

По факту смерти ребенка правоохранители возбудили уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Ирпень Киевской области двое парней посреди улицы потеряли сознание из-за отравления алкоголем. Их спасли военные.

Также недавно в Ровно на остановке возле автостанции "Чайка" умерла женщина.

смерть Полтавская область дети смерть ребенка
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