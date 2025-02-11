В Полтавской области внезапно умерла на улице 12-летняя девочка
В одном из сел Решетиловской общины Полтавской области на улице умерла 12-летняя местная жительница.
Об этом сообщили на сайте полиции Полтавщины, передает RegioNews.
О смерти ребенка стало известно 10 февраля. Как рассказали в полиции, в тот день около 16:00 односельчане обнаружили ребенка на улице. Девушка вышла из дома в магазин.
"Смерть наступила на улице, недалеко от дома. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.
По факту смерти ребенка правоохранители возбудили уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Ирпень Киевской области двое парней посреди улицы потеряли сознание из-за отравления алкоголем. Их спасли военные.
Также недавно в Ровно на остановке возле автостанции "Чайка" умерла женщина.