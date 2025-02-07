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Предатель стал "старостью села" при оккупационных властях на Херсонщине. Теперь он работает против Украины, помогая врагу

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

54-летнему жителю Херсонщины заочно объявили о подозрении в государственной измене. Выяснилось, что в мае 2023 года он по собственному желанию решил работать с оккупантами. Он выдвинул свою кандидатуру в незаконно созданный орган местного самоуправления и занял должность "старости села Федоровка Новотроицкого муниципального округа Херсонской области".

Теперь предатель работает на незаконно созданный орган оккупационных властей на временно оккупированной территории Херсонщины. Он помогает врагу и работает против интересов Украины.

"Санкция ч. 2 статьи 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Черкасской области приговорили к 15 годам лишения свободы жителя Луганской области за государственную измену. Мужчина по собственной воле начал работать на россиян. Он занимал должность "начальника отдела судебных приставов Сватовского районного управления юстиции министерства юстиции ЛНР".

Также разоблачили жительницу Запорожской области, которая выдвигала свою кандидатуру на пост депутата незаконно созданного "Васильевского окружного совета депутатов". При этом она делала это от партии страны агрессорки "Единая Россия".