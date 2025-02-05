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Выяснилось, что мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами. Он работал на руководство так называемой "ЛНР"

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области приговорили к 15 годам лишения свободы жителя Луганской области за государственную измену. Выяснилось, что осенью 2022 года мужчина по собственной воле пошел на сотрудничество с оккупантами.

Он занимал должность "начальника отдела судебных приставов Сватовского районного управления юстиции министерства юстиции "ЛНР" на территории временного оккупированного Сватово.

"Приговор суда вынесен в порядке специального судебного производства. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня фактического задержания", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине задержали предательницу . Известно, что местная жительница собирала информацию о дислокации, передвижении подразделений и техники сил обороны Украины в Херсоне, а также фиксировала последствия вражеских обстрелов. Также в социальных сетях она призвала уничтожить украинцев.