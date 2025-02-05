17:52  05 февраля
В Киеве аферисты продавали квартиры людей и выселяли их на улицу
14:50  05 февраля
Стало известно, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы
17:22  05 февраля
Двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2025, 22:42

Работал на "ЛНР": в Черкасской области осудили коллаборанта

05 февраля 2025, 22:42
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Выяснилось, что мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами. Он работал на руководство так называемой "ЛНР"

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области приговорили к 15 годам лишения свободы жителя Луганской области за государственную измену. Выяснилось, что осенью 2022 года мужчина по собственной воле пошел на сотрудничество с оккупантами.

Он занимал должность "начальника отдела судебных приставов Сватовского районного управления юстиции министерства юстиции "ЛНР" на территории временного оккупированного Сватово.

"Приговор суда вынесен в порядке специального судебного производства. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня фактического задержания", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине задержали предательницу . Известно, что местная жительница собирала информацию о дислокации, передвижении подразделений и техники сил обороны Украины в Херсоне, а также фиксировала последствия вражеских обстрелов. Также в социальных сетях она призвала уничтожить украинцев.

коллаборант предательство
Патрулировал в российской форме: в Харьковской области разоблачили предателя, который осуществлял "надзор" над местными жителями
05 февраля 2025, 20:15
Баллотировалась от партии Путина: в Запорожской области разоблачили коллаборантку
05 февраля 2025, 18:49
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который помогал оккупантам в Купянске
04 февраля 2025, 16:25
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
На Прикарпатье женщина ударила сестру ножом в грудь
05 февраля 2025, 23:40
На Буковине разоблачили Telegram-канал, предлагавший услуги уклонистам
05 февраля 2025, 23:20
Жительница Кривого Рога задержана за фейковое минирование
05 февраля 2025, 23:03
Вышел трейлер документального фильма об украинских взрывотехниках
05 февраля 2025, 22:50
В Черниговской области осудили оккупанта, который похитил украинца и вывез его в РФ
05 февраля 2025, 22:22
На Львовщину мать судили из-за ребенка, отравившегося каннабисом
05 февраля 2025, 22:10
21-летний житель Ровно на скамье подсудимых из-за психотропных веществ альфа-PVP
05 февраля 2025, 21:50
Осторожно, аферисты: в полиции рассказали, как родственникам пропавший без вести защитить себя
05 февраля 2025, 21:30
Подрывы ТЦК в Украине - дело рук российских спецслужб: в Нацполиции рассказали, как оккупанты вербуют украинцев
05 февраля 2025, 21:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »