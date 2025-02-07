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07 февраля 2025, 14:05

Осудили лейтенанта мариупольского СИЗО, перешедшего на сторону врага

07 февраля 2025, 14:05
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Известно, что сотрудник СИЗО в Мариуполе после оккупации перешел на сторону россиян. Он помогал им в взрывной деятельности против Украины

Об этом сообщает Прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

В Волынской области суд признал виновным 27-летнего жителя Донбасса в государственной измене. Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы. Также у него забрали звание "лейтенант внутренней службы".

По данным следствия, после оккупации Мариуполя оперуполномоченный оперативного отдела местного СИЗО перешел на сторону врага. Он занял при оккупантах должность.

Во время "работы" на врага предатель оказывал россиянам помощь в ведении взрывной деятельности против Украины. Также он продвигал пророссийские идеи.

Также сообщалось, что СБУ задержала жителя Черкасс, который помогал россиянам готовить удары по области. Он получил от своего русского куратора список ориентировочных геолокаций, где он должен был провести доразведку. Предатель объезжал локации, где, по мнению россиян, могли находиться пункты украинских военных. Затем он передавал врагу отчеты. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Николаеве судят мужчину, который через Telegram передавал данные ВСУ. Оказалось, что с разных телефонов мужчина передавал разные "отчеты" об украинских воинах оккупантам.

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