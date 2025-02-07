Фото: прокуратура

18-летний парень в Харькове совершал диверсию. Затем он отправлял "отчеты" своему куратору через месседжеры.

Об этом сообщает Прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове будут судить 18-летнего парня, который с начала ноября прошлого года совершил серию поджогов трансформаторных подстанций, расположенных в Салтовском районе. В частности, речь идет об отделении "Укрпочты". Последствия своих действий он снимал на мобильный телефон, чтобы делать "отчеты".

Пока известно, что он действовал по заказу куратора. Правоохранители устанавливают, кто мог давать ему задание. Однако по предварительным данным – это мог быть представитель российских служб.

Известно, что задание 18-летний молодой человек получал через Telegram. Там ему давали инструкции, обсуждали с ним "условия сотрудничества". Деньги за "работу" он получал на специально созданный для этого криптовалютный кошелек (впоследствии переводил в гривне). За четыре поджога он получил почти 150 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе задержан 37-летний безработный мужчина. Он разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи города, чтобы передать отчет врагу. Оккупантам это нужно было для планирования боевых операций.

Также сообщалось, что разоблачили жителя Купянска, поддерживавшего оккупантов. В соцсетях он писал, что был очень доволен очередными ударами русских войск по Украине. Теперь правоохранители решают вопрос об объявлении его в розыск.