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Зрадник став "старостою села" при окупаційній владі на Херсонщині. Тепер він працює проти України, допомагаючи ворогу

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

54-річному жителю Херсонщини заочно оголосили про підозру в державній зраді. З'ясувалось, що в травні 2023 року він за власним бажанням вирішим працювати з окупантами. Він висунув свою кандидатуру до незаконно створеного органу місцевого самоврядування та зайняв посаду "старости села Федорівка Новотроїцького муніципального округу Херсонської області".

Тепер зрадник працює на незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території Херсонщини. Він допомагає ворогу та працює проти інтересів України.

"Санкція ч. 2 статті 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині засудили до 15 років позбавлення волі жителя Луганської області за державну зраду. Чоловік за власною волею почав працювати на росіян. Він обіймав посаду "начальника відділу судових приставів Сватівського районного управління юстиції міністерства юстиції "лнр".

Також викрили жительку Запорізької області, яка висувала свою кандидатуру на пост депутата незаконно створеного "Васильевского окружного совета депутатов". При цьому вона робила це від партії країни агресорки "Єдиная Россия".